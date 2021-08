Dette skjer i dag – onsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Båtprodusenten Goldfish har økt salget voldsomt i år, og nå bygges det for både dobling og tredobling.

I fjor omsatte Goldfish for nær 150 millioner kroner og tjente 14 millioner. Goldfish-eier Pål Sollie sier de kunne solgt dobbelt så mye, men at de ikke kunne levere mer.

Bare i første halvår i år har selskapet solgt båter for 125 millioner. Sollie tror han vil ende på 240 millioner før året er omme. Samtidig varsler han at selskapet snart vil øke prisene.

Hvordan få seg et internship i finans? Rekrutteringsteamet til ABG Sundal Collier mener søknadsbrevet fungerer som et utmerket verktøy. Spesielt om man ikke har erfaringen, men er sterkt motivert for nettopp å få seg erfaring.

De mener også at alt av verv, engasjementer og interesser kan telle positivt.

Dessuten mener de det generelt er smart å legge litt tid i søknaden, for å få frem personlighet og hvilke erfaringer man har fått med seg fra tidligere jobber.

Svend Egil Larsen er kjent som mannen som lurte aksjeroboter for et drøyt tiår siden. Nå sitter traderen og venter på børskrakk.

Det er veldig gøy for kortsiktige investorer – det morsomste som finnes, sier Larsen.

Han hadde sitt beste aksjeår i fjor, og egenkapitalen ble økt fra 3,8 til 8,9 millioner kroner. Det meste av gevinstene i fjor tjente han på coronakrakket.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om partilederdebatten mandag, der Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken var nær ved å hoppe på hverandre.

Hvis ikke tillitsforholdet mellom disse to var ødelagt på forhånd, fordi Slagsvold Vedum kontant og uten forbehold avviser å sitte i regjering med SV, så er det fullstendig brudd nå.

Vi tviler ikke på at Jonas Gahr Støre vil finne frem til en plattform, enten det bare er med Sp eller SV og Sp. Men denne regjeringen vil ha internt bråk fra første dag, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

Grieg Seafood: Kl. 06.00, webcast kl. 08.00

Arcus: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Multiconsult: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Next Biometrics: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Self Storage Group: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 08.00, webcast

Selvaag Bolig: Kl. 07.00, Høyres Hus kl. 08.30, webcast

Targovax: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Carasent: Kl. 08.00 webcast