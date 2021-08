Meglerhus oppjusterer kursmål

Det fremgår av en analyse fra meglerhuset tirsdag at Sparebank 1 Markets oppjusterer deres kursmål på Norbit til 35 fra tidligere 24 kroner pr aksje, samtidig som det gjentas en kjøpsanbefaling på aksjen.

Sparebank 1 Markets argumenterer for at makrodrivere nå snur fra mot- til medvind og at operasjonelt momentum er på vei til å snu, noe som posisjonerer Norbit til profitabel vekst drevet av både vekst og marginekspansjon i alle segmenter, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset skriver videre at risikofaktorer til deres investeringscase ligger på lavere enn ventet suksess på utrullingen av Winghead, tregere enn ventet innhenting i OBU/RSU (road/system operators and integrators) samt lastebiltoll innen ITS.

Norske Norbit Group er et internasjonalt kunnskapsbasert industrikonsern som leverer høyteknologiske produkter, systemer, løsninger og tjenester basert på elektronikk. Konsernet med hovedkontor i Trondheim har forretningsområder flere steder i Europa, men også i Singapore, Brasil og USA.

Tidligere i uken økte Pareto Securities kursmåle t på Norbit til 30 kroner. Og selskapet steg 20 prosent sist fredag etter gode kvartalstall. Norbit er opp over 50 prosent for året i skrivende stund.