Dette skjer i dag – fredag

Bjørn Dæhlies to sønner overtalte ham til å gå tungt inn i én aksje i fjor: Tesla.

Skikongen kjøpte Tesla-aksjer for nær 11 millioner kroner, og ved nyttår hadde aksjeverdien steget til over 27 millioner. Dæhlie sitter på Tesla-aksjene fortsatt.

2020 handlet imidlertid om mye mer enn Tesla for Dæhlie. Selskapet Sisa Invest tjente knallsterke 80 millioner kroner, der det største bidraget kom fra eiendomssalg.

På toppen var de tre hydrogenselskapene Nel, HydrogenPro og Everfuel verdsatt til 67 milliarder kroner . Torsdag var den samlede verdien nede i 25 milliarder kroner.

Det gir et verdifall på 42 milliarder kroner siden januar.

Flere har pekt på høyere renter og inflasjonsfrykt som trigger for nedsalget. Når rentene stiger, øker avkastningskravet. Det rammer først og fremst selskaper som har inntjening lenger frem i tid.

Aldri før er det målt at så mange flytter fra Oslo til andre kommuner. Utflyttingen i første halvår utgjorde over 18.000 personer, innflyttingen drøyt 14.000.

Det gir en netto utflytting fra hovedstaden på 4.000 personer.

Forskere og økonomer er imidlertid i tvil om dette faktisk skyldes coronapandemien. I stedet pekes det på at aldersgruppen 24 til 34 er et stort kull, og at det er normalt at mange flytter ut av byen når de får barn. I tillegg kommer prispress og mangel på eneboliger.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om boligspekulanter.

Vi tror de fleste mener at aktive aksjeinvestorer som Øystein Stray Spetalen, Arne Blystad og Arne Fredly er bra for Oslo Børs. De har penger, skaper likviditet i aksjer og satser på nye ting. Og de tjener mye penger. Bedre blir det ikke.

Boligmarkedet ville sannsynligvis vært bedre hvis lignende aktører ble mer aktive der også, skriver Hegnar.

