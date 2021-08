Slik kan økte skatter påvirke aksjemarkedet

En annen potensiell konsekvens av økning i formuesskatten er at norske industrieiere flagger ut av landet slik milliardær Gustav Witzøe har tatt til orde for. Dette kan også få konsekvenser for norske arbeidsplasser og dermed aktiviteten i økonomien.

På den andre side diskuteres det hvorvidt verdsettelsesrabatten av dyre primærboliger bør reduseres. Per i dag har formuende personer et sterkt insentiv til å ha store deler av pengene sine i en dyr primærbolig, da dette kun gir et formuesgrunnlag på 25 prosent. Dette er penger som alternativt kunne vært investert i selskaper, enkeltaksjer og aksjefond. Dersom verdsettelsesrabatten på bolig reduseres, reduseres også dette insentivet, og vi kan potensielt få større tilstrømming av kapital til det norske aksjemarkedet. Med økt etterspørsel stiger også aksjekursene, på bekostning av dyre boliger – gitt at at verdsettelsesrabatten på aksjer og aksjefond forblir som i dag.

Inntektsskatt

Inntektsskatt splitter også partiene. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet varsler økt skatt for alle som tjener mer enn 750 000 i året, mens den blir lavere for de som tjener mindre. SV og Rødt ønsker det samme, men med et enda lavere innslagspunkt. Dette står i kontrast til høyresiden som sier at de vil gå inn for at alle sitter igjen med mer av sin inntekt.

Økning av inntektsskatten for de rikeste vil kunne utløse en skattetilpasning hvor det blir mer lønnsomt å ta ut utbytter enn å betale ut lønn. For å unngå dette kan man tenke seg et scenario hvor man også øker selskapsskatten, selv om dette ikke er varslet av noen av partiene. Uansett er det rimelig å anta at kostnaden for selskaper vil øke dersom inntektsskatten i sum øker. Dette fordi de vil måtte kompensere de ansatte med mer bruttolønn og/eller vil måtte betale mer i selskapsskatt. Dette er det motsatte av hva vi så da Donald Trump reduserte selskapsskatten i begynnelsen av sin presidentperiode og aksjemarkedet gikk til himmels.

Oljeleting og oljesubsidier

Oslo Børs er fortsatt oljetung. Nyheter som har betydning for olje- og gassindustrien har derfor stor innvirkning på utviklingen av hovedindeksen.

Et av de store temaene i årets stortingsrabatt er grønn omstilling og norsk oljevirksomhet. Mens høyresiden og til dels Arbeiderpartiet og SP i mer eller mindre grad argumenterer for å bevare en sterk oljeindustri, både av økonomiske og kompetansemessige hensyn, ønsker partier som MDG og Rødt å stoppe all ny oljeleting og avskaffe oljerefusjonsordningen.

Med et av disse partiene på vippen i Stortinget vil det kunne få stor betydning for oljeindustrien, og da spesielt oljeservice. Frykt for dette vil kunne utløse et større fall på Oslo Børs med giganter som Equinor, Aker BP og Subsea 7 i spissen.

Tradere venter seg volatilitet

Uansett hvordan stortingsflertallet blir og hvem som ender i regjering etter 13. september, vil det ha betydning for aksjeindeksene i Norge. Valg innebærer mulighet for endring og byr på ekstra spenning og volatilitet.