Dette skjer i dag – mandag

Varner-brødrenes parfymerikjede Fredrik & Louisa vokste hele 59 prosent i fjor. Omsetningen økte til 590 millioner kroner.

Kjeden gikk også med et overskudd på 21,5 millioner kroner, etter to år med tap.

– Ryktene om butikkenes død er betydelig overdrevet, sier Fredrik & Louisa-sjef Eric Rivelsrud.

Eks-megler Steinar Moe og familien har 700 utleieboliger, men avstår fra husleieøkninger.

– Folk kan bo hos oss så lenge de vil. Og de vet hva de skal betale resten av livet, sier Moe.

I fjor oppnådde familieselskapet Steinar Moe Eiendom et resultat på 25,8 millioner kroner før skatt, av en omsetning på 73,4 millioner.

Laksearving Gustav Witzøe, Øystein Skiri og andre investorer laster opp med aksjer i den norske ruterprodusenten Celerway Communication.

Selskapet har hentet 19,1 millioner kroner til en verdsettelse på 131 millioner.

Celerway utvikler og selger rutere for noen av verdens mest kresne kundegrupper. Selskapets superruter koster fra noen tusen til rundt 50.000 kroner stykket.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om arveavgiften som SV vil gjeninnføre.

Det er selvfølgelig ikke mange som blir rammet av en slik arveavgift eller dødsskatt. Derfor er det ikke mange som bryr seg om 70 prosents arveavgift.

For oss er det viktigste at skatten er ekstremt næringslivsfiendtlig. I praksis er det en lov om statlig konfiskering av selskaper ved et arvefall, skriver Hegnar.

