Det går mot oppgang på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,49 prosent like etter kl. 07.00 torsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,7, eller innenfor intervallet [0,5,0,9] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,89 prosent, og Topix-indeksen er opp 2,00 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 1,00 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 1,81 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 1,53 prosent.

I India er Sensex opp 0,37 prosent, S&P/ASX 200-indeksen klatrer 0,30 prosent, mens Shanghai Composite faller tilbake 0,07 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,33 prosent til 66,29 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,02 prosent til 63,17 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 65,93 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

USA

Med fulle sykehus av coronasyke i Florida og en mulig nedtrapping av stimulansene allerede i høst, var ikke usikkerheten helt blåst bort, men fryktindeksen falt og investorene sendte børsene opp i New York fredag.

Dow Jones steg 0,65 prosent til 35.120,08, men falt 1,1 prosent denne uken. Bare seks av de 30 aksjene i Dow Jones indeksen falt, med Intel og Coca-Cola på bunn med en nedgang på 0,8 og 0,4 prosent.

Nasdaq spratt opp 1,2 prosent til 14.714,66, men endte ned 0,7 prosent denne uken. Tesla steg 1,0 prosent til 680,26 dollar.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs kjørte berg-og-dalbane fredag, og da sluttsignalet gikk sto hovedindeksen i 1.133,18, etter en oppgang på 0,05 prosent.

SalMar steg 2,8 prosent til 588,80 kroner etter å ha lagt inn bud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon på kurs 270 kroner. Det er 12,5 prosent høyere enn NTS-budet.

I riggsektoren utmerket Seadrill seg positivt med en oppgang på 5,5 prosent til 2,40 kroner etter at Dolphin Drilling og Transocean smelte til med et nytt kjempebud på Seadrill-flåten. Denne er fortsatt under konkursbeskyttelse – Chapter 11 – i USA.