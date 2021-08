Verdens råeste utbyttemaskiner

Verdens 1.200 største børsnoterte selskaper vil betale ut 1.390 milliarder dollar i utbytte til aksjonærene sine i 2021, viser prognoser fra den britiske fondsforvalteren Janus Henderson, ifølge CNBC.

Dette tilsvarer en oppjustering på 2,2 prosent fra forrige rapport (i mai) – til bare 3 prosent under toppnivået før corona. Men dagens rapport konkluderer med at et nytt toppnivå vil bli nådd av de neste 12 månedene.

Vekst: 26 prosent

I andre kvartal summerte utbetalte utbytter seg til 471,7 milliarder dollar, 26 prosent mer enn i samme periode i fjor og bare 6,8 prosent under nivåene i andre kvartal 2019. 84 prosent av selskapene enten økte eller opprettholdt sine utbytter sammenlignet med andre kvartal i fjor.

Mye av veksten henger ifølge nettstedet sammen med gjenopptakelse av frossede utbetalinger og ekstraordinære utbytter takket være sterk inntjening. Justert for ekstraordinære utbytter og valutaeffekter var den underliggende utbytteveksten 11,2 prosent på årsbasis i andre kvartal.

Samsung til topps

Samsung ble verdens største utbyttemaskin i andre kvartal med 12,2 milliarder dollar utbetalt, og passerte dermed Nestlé. Janus Henderson spår at den sør-koreanske tech-giganten vil holde seg inne på topp 5-listen gjennom 2021 – en liste som også omfatter Rio Tinto, Sberbank (5,5 milliarder dollar) og Sanofi.

Verdens ti største utbyttemaskiner betalte ut 59,9 milliarder dollar samlet i andre kvartal.

– Gjeninnhentingen har vært så mye sterkere enn vi hadde sett for oss, og jeg synes det er veldig oppmuntrende at vi ser disse selskapene føle seg sterke nok til å returnere kontanter til aksjonærene, sier porteføljeforvalter for globale aksjer i Janus Henderson, Jane Shoemake, til CNBC mandag.