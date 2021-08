Toppanalytiker ser oppside i S&P 500

Aksjemarkedet er klar for et kortvarig rally gjennom slutten av året, ifølge en toppanalytiker i Wells Fargo, ifølge CNBC.

Christopher Harvey, senioranalytiker i firmaet, økte sitt kursmål ved årsslutt i S&P 500 til 4.825, noe som representerer en oppside på 7,7 prosent fra gårsdagens sluttkurs på 4.481,50. Dette kan investorer vente seg selv etter svært sterke tall de første åtte måneder av året, sier Harvey.

Analytikeren påpeker at siden 1990 så har det hendt ni ganger tidligere at S&P 500 har hatt en prisavkastning på over 10 prosent i årets første åtte måneder. I løpet av årets neste fire måneder har indeksen i gjennomsnitt steget ytterligere 8,4 prosent. Og indeksen har ikke hatt en negativ kursutvikling ved noen av tilfellene.

Harveys nye kursmål er et av de mest optimistiske på Wall Street og godt opp fra hans forrige kursmål på 3.850.

Nedtur i 2022

Wells Fargo-analytikeren fremtidstro strekker seg imidlertid ikke lengre enn nyttår. Harvey understreker at markedets multippel - beløpet som investorer betaler for inntjening per aksje - trolig vil krympe etter hvert som den raske bedringen fra bunnen av pandemien forsvinner og man ser en mer normal utvikling i økonomien.

«Vi sammenlignet 2022 med årene 1994, 2004, 2011 og 2018. Vi brukte disse årene ettersom de var omtrent to år fra en inntjeningsstagnering og lik den vi forventer for 2022. I hvert av disse fire tilfellene har S&P 500-multippelen krympet», sier Christopher Harvey.

Videre påpeker analytikeren at en potensiell holdningsendring fra Federal Reserve kan føre til at investorer er mindre villige til å investere. Samt at i andre halvdel av 2022 tror vi at pengepolitikken vil være mye mindre imøtekommende enn den er i dag.

S&P 500 har oppnådd omtrent 19 prosent hittil i år og har med det omtrent doblet seg siden lavpunktet under pandemien.