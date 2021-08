Bank of America plukker seks «gullklumper i en haug med grus»

Likevel rapporterte tech-giganten bedre enn ventede resultater i andre kvartal og resultatet økte med 29 prosent fra i fjor, ifølge Reuters. Ledelsen i selskapet sier det har tiltro til at de kan innrette seg etter myndighetens reguleringer, sa toppsjef Martin Lau i kvartalspresentasjonen.

Anta Sports

Sportsskoselskapet Anta Sports er en av Kinas egenproduserte merker som middelklassen rundt om i verden har fått øynene opp for.

Ifølge Bank of America er det ventet at resultatet vil øke med hele 82,1 prosent det neste året.

Techtronic

Elektroverktøyselskapet Techtronic eier merker som Milwaukee, Ryobi og Hoover og salgene steg med 52 prosent sammenlignet med fjoråret. Bunnlinjen steg hele 57,9 prosent til 524 millioner dollar.

China Tourism Group

China Tourism Group Duty Free Corp. (CITS) er en statseid operatør av kinesisk taxfree-drift og turisme.

Som et ledd i å øke pengebruken har kinesiske myndigheter oppfordret til å opprette taxfree-butikker rundt om i Kina. Det gjør at resultat pr. aksje i CITS er ventet å stige med 53,2 prosent det neste året, ifølge Bank of America.

Midea

Hvitevareselskapet Midea Group rapporterte et resultatet etter skatt på 999 millioner dollar i første halvår. Det er opp 5,5 prosent samme periode i 2019, før pandemien slo inn.

Hittil i år er aksjen imidlertid ned 25 prosent.

Foshan Haitian

Foshan Haitian er en stor produsent av soyasaus og krydder. Selskapet rapporterte et resultat på 1,95 milliarder yuan – 2,7 milliarder kroner – opp 21 prosent fra i fjor.

De neste 12 månedene er det ventet at selskapet vil øke resultat pr. aksje med 31 prosent.