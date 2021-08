Finansavisen har blant annet disse sakene torsdag 26. august

Hans Geelmuyden er i ferd med å selge livsverket – PR-byrået Geelmuyden Kiese.

Geelmuyden skal ha vært åpen om salgsprosessen, og internt går spekulasjonene i større grad i retning av en søkkrik tidligere PR-topp, Lars Erik Grønntun.

Ifølge Geelmuyden vil salget være på plass i løpet av september.

Programvareselskapet Questback er blitt fullstendig ignorert etter debuten på Euronext Growth mandag.

Første handelsdag ble det bare omsatt 47 aksjer. Tirsdag var det null. Også onsdag var det null omsetning i aksjen.

Selskapet har tatt opp et obligasjonslån med en rente på over 16 prosent for å refinansiere. Kortere vei til å skaffe ny finansiering er en av grunnene til at selskapet nå gikk på børs.

Tore Aksel Voldberg kastet kortene i Kahoot i starten av juli, etter kurshavari. Nå har han kjøpt seg kraftig opp igjen.

Ferske aksjonærlister viser at han har kjøpt seg opp igjen for rundt 73 millioner kroner.

Han er dermed Kahoots 46. største aksjonær, med rundt 0,29 prosent.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om aksjonistene i Extinction Rebellion.

Mange mener nok at det må en endring til i klimapolitikken, men heldigvis er det få som kan så lite som Extinction Rebellion. De krever at klimagassutslippene må reduseres til netto null innen 2025 og at olje- og gassproduksjonen stanses innen samme år.

Da må vi jo stenge hele landet og regjeringen begjære oppbud. Fattigdommen inntar Norge. La dem demonstrere og skriv ut foreleggene. Aktivistene ber jo om det, skriver Hegnar.

Resultat pr. 2. kv.:

Icelandic Salmon: Kl. 06.30, webcast kl. 11.00

SalMar: Kl. 06:30, SpareBank 1 SMN kl. 12.00, webcast

Arctic Bioscience: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

BW LPG: Kl. 07.00, Zoom kl. 13.00

Circa Group: Kl. 07.00, Teams kl. 08.30

Fjordkraft Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Frøy: Kl. 07.00, SpareBank 1 Markets i Trondheim kl. 09.00, webcast

Ice Fish Farm: Kl. 07.00, Teams kl. 14.00

Nekkar: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

NTS: Kl. 07.00, SpareBank 1 Markets i Trondheim kl. 10.00, webcast

Proximar Seafood: Kl. 07.00, webcast kl. 09.30

Rana Gruber: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00