Fondet har 53 prosent avkastning i 2021 – dette er de største aksjeposisjonene

I følge CNBC har fondet hatt en avkastning på 53,6 prosent i løpet av 2021, og er dermed det mest lønnsomme aksjefondet i USA.

Dette er ikke første gang fondet har kunnet vise til pene resultater. De siste ti årene har fondet hatt en årlig avkastning på 15 prosent i gjennomsnitt. Investeringsstrategien er nokså fundamental, og baserer seg på å finne aksjer med lav markedsverdi og gode muligheter for inntektsvekst.

Viktige nøkkeltall for fondet er blant annet price earnings og price cash flow, som innebærer å dividere markedsverdien på henholdsvis inntektene og kontantstrømmen til selskapet. BRSVX har tre forvaltere som har ansvar for aksjeplukking, og har 125 aksjeposisjoner per dags dato.

Satser på «våpenporteføljen»

Fondets tyngste investering er i våpenproduksjonen Smith & Wesson Brands, som utgjør 2,3 prosent av porteføljen. Aksjen fikk innpass i porteføljen etter et godt andrekvartal, og har steget 38 prosent så langt i år.

Videre har fondet flere posisjoner i energisektoren, blant annet Consol Energy og SM Energy. De skriver til CNBC at energisektoren lenge har vært lukrativ, og at selskapene som vil nyte godt av et gjenåpnet samfunn.

Bankaksjer er også noe fondet har valgt å satse på, der de har CNO Financial Group som favoritt.

Største aksjeposisjoner

Av de 125 aksjene selskapet holder, er det noen som veier ekstra tungt. Dette er listen over fondets største investeringer.