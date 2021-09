NTS fullførte NRS-tilbud – eier 70,6 prosent av lakseselskapet

16. juli i år kom NTS med tilbudet om å kjøpe alle utstående aksjer i lakseselskapet Norwegian royal Salmon (NRS)., til 209 kroner per aksje. Videre ble det 13. august rapportert om at NTS økte budet til 240 kroner per aksje, med frist 26. august klokken 16:30.

Ved fristens utløp hadde NTS mottatt aksepter for 14.409.528 aksjer, som utgjør 33,1 prosent av aksjene i selskapet. Samtidig har de kjøpt 200.000 aksjer i markedet.

NTS eide fra før 16.133.662 aksjer i NRS, og vil etter gjennomføring av tilbudet ha en samlet beholdning på 30.743.190 aksjer, tilsvarende 70,6 prosent av selskapet.