Investeringsbank øker kursmål i hjemmekontor-vinner

Til tross for at mange begynner å vende tilbake til fysisk oppmøte på arbeidsplassen, mener den amerikanske investeringsbanken Morgan Stanley at aksjekursen vil fortsette å stige.

Analytiker Meta Marshall oppgraderte nylig aksjen fra hold til kjøp, og mener markedet undervurderer selskapets vekstpotensial.

– Investorenes bekymringer for fremtidig vekst stemmer ikke med våre estimater, da vi ser store ekspansjonsmuligheter for markedet generelt. Vi mener Zoom kommer til å følge dette, som er bakgrunnen for at vi oppgraderer aksjen til kjøp.





Hjemmekontor-vinner

Da coronapandemien brøt ut var Zoom en av selskapene som virkelig fikk et løft i etterspørselen etter sine videotjenester. Aksjekursen skjøt fart da samfunnet stengte ned, og nådde en toppnotering i oktober på 568 dollar per aksje. Siden den tid har skuta imidlertid snudd, og kursen står nå i 341,58 dollar per aksje.

Selskapet skal offentliggjøre tall for andrekvartal på mandag, noe Marshall ser frem til.

– Vi tror at Zoom bygger en økonomisk bærekraftig platform, og dette kommer til å bli reflektert i den kommende kvartalsrapporten, skriver Marshall til CNBC.

Morgan Stanley har oppjustert kursmålet til 400 dollar per aksje, fra tidligere 360 dollar. Dette innebærer en oppside på 17 prosent fra dagens kurs.