Mot nok en dag med nedtur fra start på Oslo Børs

– Selv om FDA ga full godkjennelse til vaksinen fra Pfizer og Biontech som igjen boostet inflasjonsoptimismen og sendte oljeprisene 10 prosent høyere denne uken, ser det ut til at luften har gått ut av oppgangen, ettersom investorer følger med Jackson Hole-symposiet og bekymrer seg over økende smittetilfeller i Japan og Australia, sier strateg Margaret Yang i IG ifølge Platts.

Wall Street

Torsdag endte alle de tre hovedindeksene på Wall street ned, etter at både Nasdaq og S&P 500 steg til nye rekorder onsdag.

Industriindeksen Dow Jones sank 0,54 prosent, og endte på 35213,51 poeng ved børsslutt.

Den brede S&P 500-indeksen endte også i rødt, ned 0,58 prosent til 4469,99 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq sank 0,64 prosent til 14945,81 poeng.

En av aksjene som fikk seg en opptur torsdag var videosamtaleselskapet Zoom , som steg med 0,86 prosent til en kurs på 340,63 dollar per aksje. Dette kommer etter at Morgan Stanley oppjusterte kursmålet, og oppgraderte aksjen fra hold til kjøp.

Det Fredriksen-kontrollerte tørrbulkrederiet Golden Ocean Group , som både er notert på Oslo Børs og Nasdaq, kan også legge en pen børsdag bak seg. Aksjen steg med 6,9 prosent til en kurs på 11,47 dollar per aksje. Dette kommer etter det som ellers har vært et rolig dag for Baltic Dry-indeksen.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 1.157,87 torsdag, etter en oppgang på 0,18 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 4.278 millioner kroner.

Blant dagens tallfremleggere var også oppdrettsgiganten SalMar , men et operasjonelt driftsresultat på 661 millioner kroner var langt bak analytikernes forventning.

Torsdag morgen ble det også klart at SalMar inngår samarbeid med Aker om oppdrett til havs. Aker går inn med opptil 1,65 milliarder kroner i selskapet som får navnet SalMar Aker Ocean.

SalMar endte ned 2,9 prosent til 576 kroner.

Next Biometrics spratt opp over 13 prosent til 8,28 kroner etter at Pareto Securites tok opp dekning av selskapet med spådom om ytterligere 50 prosent kursoppgang.

Onsdagens definitive vinner – det sveitsiske satellittselskapet Astrocast – falt over 15 prosent etter å ha steget over 190 prosent på sin første handelsdag.

Dette skjer i dag:

Resultater, Norge

Zaptec

Boa Offshore

Posten Norge

AF Gruppen

Avinor

Boa OCV

Atlantic Sapphire

Lytix Biopharma

Baltic Sea Properties

Momox Holding

RomReal

Nordic Nanovector

Otello Corporation

Songa Container

Hofseth Biocare

Oceanteam

Awilco LNG

Northern Ocean

Frigaard Property Group

OHT

M Vest Energy

Ensurge Micropower

Agilyx

Höegh LNG Holdings

Makro, Norge (SSB)

Varehandelsindeksen, juli (detaljomsetning)

Landsskogtakseringen

Varekonsumindeksen

Produsentprisindekser for tjenester

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Tallene legges som vanlig frem klokken 08.00.

Makro, utenlands

Japan: KPI, Tokyo-området (01.30)

Kina: fortjeneste i industrielle selskaper, juli (03.30)

Sverige: handelsbalanse, juli (09.30)

Sverige: BNP, 2. kvartal (09.30)

Sverige: detaljhandel, juli (09.30)

Sverige: investeringsundersøkelsen (09.30)

USA: privatkonsum og inflasjon (PCE), juli (14.30)

USA: handelsbalanse varer, juli (14.30)

USA: Michigan-indeks endelig, august (16.00)

Vi tar også med at Federal Reserves årlige Jackson Hole-symposium fortsetter i USA. Alles øyne vil være rettet mot sentralbanksjef Jerome Powell når han starter sitt digitale foredrag klokken 16.00 norsk tid. Markedet vil lete med lys og lykte etter nye signaler om inflasjon og timing for oppstart av nedtrappingen av pengepolitiske stimulanser (tapering).

