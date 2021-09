Oslo Børs åpner flatt

Hovedindeksen har vinglet mellom marginal opp- og nedgang så langt i fredagens handel, og etter 54 minutters handel snakker vi om en oppgang på 0,05 prosent til 1.158,48.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 989 millioner kroner.

Utviklingen skjer i kjølvannet av et rødt Wall Street i går og flate Asia-børser tidligere fredag. Toneangivende Europa-børser beveger seg også nokså sidelengs. Britiske FTSE 100 er marginalt opp, mens franske CAC 40 og tyske DAX er henholdsvis forsiktig og marginalt ned.

Investorer virker å være nervøse for hva som kommer ut av Federal Reserves årlige Jackson Hole-symposium i USA, der alles øyne vil være rettet mot sentralbanksjef Jerome Powell når han starter sitt digitale foredrag klokken 16.00 norsk tid.

Markedet vil lete med lys og lykte etter nye signaler om inflasjon og timing for oppstart av nedtrappingen av pengepolitiske stimulanser (tapering).

Rally i SalMar

SalMar stiger over 4 prosent til 600,80 kroner etter at både Pareto Securities og DNB Markets har oppgradert aksjen til kjøp. Begge trekker frem vekstmulighetene i samarbeidet med Aker. DNB Markets peker også på sterke underliggende resultater og solid guiding.

Golden Ocean bidrar også positivt, og stiger 4 prosent til 101,20 kroner etter gårsdagens knalltall.

Norsk Hydro stiger 0,5 prosent til 59,14 kroner etter et Reuters-oppslag om at et område i den viktige, kinesiske Xinjiang-regionen har innført produksjonsbegrensninger på fem aluminiums-smelteverk, effektivt fra denne måneden, i et forsøk på å slå ned på ulovlig produksjon. Nyhetsbyrået tallfester produksjonsreduksjonen til 10 prosent.

Krakk i Atlantic Sapphire

På den negative siden straffes Atlantic Sapphire knallhardt etter at selskapet la frem en skuffende halvårsrapport etter stengetid torsdag. Aksjen har vært nede i 58 kroner (ned 23 prosent) på det laveste, og er i skrivende stund (09:54) ned 22,8 prosent til 58,20 kroner.

Ingen aksjer faller mer så langt.