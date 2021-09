Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Øystein Tvenge har reist seg etter monstertap under dotcom-krisen.

Gjennom selskapet Intelco sopte han inn et overskudd på 91,2 millioner kroner. Legg på 21,7 millioner i Munkenes Holding, så hadde han 113 millioner i overskudd i fjor.

Det er næringseiendom som er blitt veldig bra, forklarer Tvenge. Han solgte eiendom for 265 millioner kroner i fjor.

Autostore-gründer Jakob Hatteland, tidligere Visma-topp Øystein Moan og Skagen-gründer Åge Westbøs barn er blant investorene som har satset millioner på Wenn.

Teknologiselskapet skal gjøre det mer effektivt å avdekke skader på utleiebiler.

Da det hentet 25 millioner kroner tidligere i år, ble selskapet verdsatt til 150 millioner kroner.

Norske Aurora Spirit Destillerys første whisky-batch ble revet bort. Nå håper brennevinsmyggen på suksess sammen med en skihopplegende.

Selskapet lanserer nå en egen akevitt til ære for Bjørn Wirkola.

Aurora Spirit Destillery sier akevitten er elegant og avrundet, og at dette passer fint med Wirkolas rykte og posisjon. Wirkola får selv en avtalt royalty pr. flaske.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om bøndene.

I noe staten og bøndene kaller “tilleggsforhandlinger”, krever bøndene å få milliarder for å dekke inn prisøkningen på gjødsel og trevirke.

Altså, når solen skinner og plommene høstes og lammet slaktes og alt blir litt bedre på inntektssiden, som er bra for bøndene, så krever de “tilleggsforhandlinger” for økte kostnader. Kan ikke bøndene like godt bli ansatt i staten?, skriver Hegnar

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

DLT: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 10.00, webcast

Hafnia: Kl. 08.30, webcast/tlf kl. 14.30

Adevinta, Eidesvik Offshore, Netoil Capital

Makro:

Japan: Detaljhandel juli, kl. 01.50

Spania: KPI august, kl. 09.00

Sverige: Arbeidskostnadsindeks juni, kl. 09.30

ØMU: Barometerindikator august, kl. 11.00

Tyskland: KPI august, kl. 14.00

USA: Pågående boligsalg juli, kl. 16.00

USA: Dallas Fed-indeks august, kl. 16.30

Annet:

Axactor: Investormøter ifm. mulig obligasjon

Norwegian Property: Siste handelsdag på Oslo Børs

Saga Pure: Q2-webcast kl. 10.00

Hurtigruten: Q2-pres., tlf kl. 12.00

Ekskl. utbytte:

Jinhui Shipping and Transportation, Klaveness Combination Carriers, Rana Gruber

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)