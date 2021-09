Dette er kravene i Seadrill-avtalen

Tirsdag morgen ble det rapportert om at Seadrill New Finance og enkelte datterselskaper har inngått avtale om de viktigste vilkårene i en omfattende restrukturering med omkring 79 prosent eierne av et seniorsikret 12 prosents obligasjonslån med forfall i 2025.

Avtalen omfatter også SeaMex, et 50/50 joint venture Seadrill JU Newco Bermuda etablerte i 2014 sammen med et investeringsfond kontrollert av Fintech Holdings.

Tirsdag kveld kommer det inn en børsmelding om hva som er de ulike kravene til hva som kreves i gjengjeld for at SeaMex selger sine eiendeler til Newco.

Newco vil først og fremst overta all eksisterende gjeld i SeaMex. Det samme gjelder for andre utgivelser og godtgjørelser.

Obligasjonsutsendelsen er på 219 millioner dollar, med tre-års samtalevern. Renten er på 12 prosent, med kvartalsvise utbetalinger.