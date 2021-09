Tre grunner til at amerikanske børser skal stige

Den brede S&P500-indeksen er opp 20 prosent i løpet av 2021, og det går mot den syvende måneden på rad med oppgang. UBS mener at dette ikke vil ta slutt med det første.

UBS-analytiker Mark Haefele skriver til CNBC at han mener at S&P500 kommer til å nå over 5000 poeng innen slutten av 2022, noe som innebærer en oppgang på rundt 10 prosent fra dagens nivåer.

Haefele mener videre at det er tre hovedgrunner til at amerikanske markeder vil fortsette å stige.

Høyere inntjening

De fleste amerikanske selskaper har nå offentliggjort sine andrekvartalsrapporter, der mange kunne vise til inntektsøkninger. De sterke leveringene har ført til oppjusterte estimater for fremtidig inntjening også.

– Inntjening er nå nesten 30 prosent høyere enn før pandemien, noe som kan bidra til å forklare hvorfor aksjer har prestert så godt som det de har gjort. Det er også god grunn til å tro at inntjeningsveksten kommer til å fortsette, skriver Haefele.





FED-støtte og gjenåpning

Forrige fredag annonserte FED-sjef Jerome Powell at sentralbanken sannsynligvis vil trappe ned på verdipapirkjøp. Samtidig var han tydelig på at dette ikke betyr at styringsrenten skal opp med det første. Dette betyr at rentene kan fortsette å være historisk lave gjennom 2022, noe UBS mener er positivt for aksjemarkedet.

Den siste grunnen som UBS mener vil være avgjørende, er gjenåpningen av samfunnet etter en langvarig pandemi. Haefele peker på Delta-varianten som et usikkerhetsmoment, men at denne ikke vil ha de samme konsekvensene som vi så tidlig i pandemien.

– Vi ble oppmuntret forrige uke av at Kina rapportere om få smittetilfeller innlands. Denne utviklingen forsterker vårt syn om at de siste tilbakeslagene i Kinas forsøk på å kontrollere virussituasjonen ikke vil ha stor påvirkning på verdenshandelen, avsluttes det.