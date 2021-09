Finansavisen har blant annet disse sakene:

AutoStore er en av Norges største internasjonale suksesser. Formuesskatten holdt imidlertid på å ta knekken på robotselskapet.

AutoStore-gründer Jakob Hatteland mener hele problemet med formuesskatten er at det er de selskapene som befinner seg i en vanskelig situasjon, som blir rammet hardest.

AutoStore var i en vanskelig periode i 2008. Det eneste som var sikkert, var at staten skulle ha sitt, sier Hatteland, som da vurderte å legge ned hele AutoStore-satsingen.

Norske Alexander Hagerup står bak et av New Yorks heteste oppstartsselskaper. Nå har han hentet 500 millioner kroner til Vic.ai, som har utviklet en autonom regnskapsassistent.

Hagerup og medgründer Kristoffer Røil hevder Vic.ai er verdens første kunstig intelligente plattform for regnskapsføring og finansiell analyse.

Det er i dag mer enn 4.500 aktive bedrifter på plattformen.

Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling tror alle selskapets 23 rigger kan være på kontrakt innen utgangen av 2022.

I så fall er det duket for massiv oppside i aksjekursen. Det mener analytiker Vidar Lyngvær i SpareBank 1 Markets.

Han tror man da kan snakke om dobling og kanskje mer for Borr-aksjen, som tirsdag kostet nær 7 kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Det er et absolutt krav for MDGs støtte til en regjering at det blir stopp i leting etter olje. Rødt er minst like negative til mer oljeleting, men vil ikke stille ultimatum om dette. Moxnes vil forhandle, og ser en kjempemulighet for å komme i vippesituasjon.

Moxnes sier til VG at de ikke driver valgkamp med å slenge rundt seg med ultimatum. Det er faktisk en god strategi for Rødt, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

Måsøval: Kl. 08.00, Teams kl. 09.00

PatientSky Group: Kl. 11.00 webcast

The Kingfish Company

Resultat pr. 3. kv.:

SAS: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 10.00

Makro:

Norge: PMI industri august, kl. 10.00

Japan: PMI industri august, kl. 02.30

Australia: BNP 2. kv., kl. 03.30