Solgte seg ned i aksjer, men kjøpte utbyttemaskin

Private investorer nettosolgte aksjer for over 211 millioner kroner i august, viser statistikk fra Nordnet. Dette er første måned i 2021 med nettosalg av aksjer.

Aggregert omsatte nettmeglerens aksjekunder aksjer for 21 milliarder kroner i måneden, med tradingfavoritten REC Silicon som den soleklart mest omsatte enkeltaksjen.

Solgte Equinor og Kahoot!

På salgstoppen troner Equinor med et nettosalg på 145 millioner kroner, foran Kahoot! og Nel.

– Med en oljepris på over 70 dollar fatet, er det meget gode tider for oljeprodusenter. Når man i tillegg ser gode tider innenfor gassproduksjonen også, er Equinor et smart sted å allokere kapital. Selv om aksjen steg over 8 prosent i august og er opp 30 prosent så langt i år, har sparerne valgt å selge seg ned. Jeg tolker dette som en gevinstsikring etter en god reise så langt i 2021, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i en kommentar.

Nettosalgene i Kahoot! kom i en måned der aksjen steg nesten 50 prosent, etter at selskapet la frem et overskudd i andre kvartal.

– Et positivt kvartalsresultat var uventet og gledet markedet. Dette, i kombinasjon med short-inndekning har bidratt til en kraftig opptur den siste måneden. Etter en oppgang på 50 prosent tror jeg flere sparere har valgt å sikre gevinst, fortsetter Nordnet-økonomen.

Kjøpte Orkla og Yara

Orkla troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 69 millioner kroner. Aksjen falt 2 prosent i august, selv etter å ha lagt frem bedre kvartalstall enn ventet.

– Kursutviklingen i 2021 har også vært svak, selv om selskapet det siste året har økt sin inntjening. Dette tror jeg sparerne har sett, og vekter seg opp i en solid og trygt selskap, forklarer Johannesen.

Yara ble den nest mest kjøpte aksjen i august. Selskapet har – i likhet med de sykliske aksjene – hatt et godt år, og la i midten av juli frem mye bedre kvartalstall enn ventet.

– Markedet var også meget fornøyd med et ekstraordinært utbytte på 20 kroner aksjen. Utbytteavkastningen i skrivende stund er over 8 prosent, som må sies å være meget bra i dagens lavrenteklima, sier investeringsøkonomen.