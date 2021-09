Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Private equity-veteran Hugo Maurstad spår brannsalg i børsnykommere.

Når han nå forlater Altor for å begynne med egne investeringer gjennom det nye selskapet Monte Rosa, vil en del av strategien være å investere i selskaper i utfordrende situasjoner.

Han sier Børsen er et bra sted å være, men at det også kan være vanskelig når man møter utfordringer og ikke har en solid eier på laget. Det er den rollen han ser for seg å ta for selskaper som havner i en eller annen skvis.

2020 ble et kanonår for investor Lars Staff.

Han seksdoblet inntektene til 100 millioner kroner, og nær åttedoblet driftsresultatet til 93 millioner. I tillegg kom han seg ut av Kahoot før aksjen kollapset.

Selv sier Staff at det handler om å ta risiko på de riktige tidspunktene.

Leieprisene for bolig i Oslo økte med 4,9 prosent i august. Snittprisen for å leie bolig i hovedstaden er nå rundt 13.200 kroner.

Med rentegalopp og ny skattepolitikk kan det bli enda høyere leiepriser.

Forvalter Morten Jensen i utleieselskapet Brinkbygg sier flere da vil selge, noe som vil gi høyere leiepris på de boligene som blir igjen. Han tror vi da kan få budrunder på månedsleien igjen, slik det var for noen år siden.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om MDGs førstekandidat i Oslo, Lan Marie Berg.

Hun har ikke gjort en god figur i debattene før valget. Overgangen fra en suveren posisjon som samferdselsbyråd i Oslo til riksdebattene har ikke gått bra.

Lan Marie er sur og grinete, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

Andfjord Salmon: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Ørn Software Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Desert Control: Kl. 08.00, webcast kl. 10.00