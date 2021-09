Her er Oslo Børs' mest shortede aksjer

Øverst på shortlisten troner hydrogenselskapet Nel.

Aksjen har figurert på pallplassering av shortandel i lengre tid, og det er ikke uten grunn. Siden nyttår er aksjen nær halvert – ned 48,7 prosent etter bjellen ringte fredag.

Markedet lot seg ikke imponere over hydrogenselskapets kvartalsrapport og sendte aksjen rett ned. Flere meglerhus nedjusterte sine kursmål etter rapporten ble presentert.

I ettertid viser det seg at Nel tre uker før krisetallene kom, alarmerte analytikerne om en rekke negative trekk. Markedet fikk imidlertid ikke vite noe.

På de etterfølgende plassene finner vi det gjeldstyngede oljeserviceselskapet PGS.

«Markedet skal ta seg opp betydelig, og det litt brennkvikt, for at ikke gjeldsforfallene de neste årene blir for tunge», skrev Finansavisen midt i august.

Oljeserviceaksje Subsea 7 og XXL er å finne på de neste plassene.