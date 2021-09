Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Jan Haudemann-Andersen og datteren Alexandra satser på Petter Stordalens wonderboy.

For litt over to år siden kjøpte Stordalens Storm Communications halvparten av oppstartsselskapet til Ronald Griffin.

Nå går Haudemann-Andersen inn med et tosifret millionbeløp i SEEN i en emisjon på 21 millioner kroner.

Coronaåret 2020 ble bedre enn tidligere år for svært mange av franchisetagerne i McDonald’s-systemet.

14 av 16 franchisetagere økte resultatet i fjor.

Totalt tjente de nær 70 millioner kroner, av en omsetning på 1,7 milliarder.

Kreftinvestorer pøser inn penger i Geir Åge Løsets Nextera.

John Fredriksen, Sundt og Christen Sveaas er blant dem som har gått inn med 27 millioner kroner til en prising av selskapet på 215 millioner før penger og 243 millioner etter.

Nextera lager en avansert form for immunterapi, med sykdomsspesifikke designermolekyler. Lykkes Nextera, kan verdien ifølge Løset bli større enn de fleste av kreft-preparatene.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Tankesmien Agendas nestleder Hannah Gitmark. Hun kan fortelle at hun kan flytte fra Oslo til Hadeland, hvor hun kommer fra, og plutselig ha millioner i banken.

Denne åpenbaringen får nestlederen i en tankesmie til å si at “det er helt vanvittig” – at det oppfattes som “tullepenger”. At hvis hun flytter, kan hun betale ned gjeld og kjøpe nytt hus.

Ja, hun kan vel det, da. Flytter hun fra Oslo til Rjukan eller Kirkenes får hun enda flere “tullepenger”, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Tyskland: Industriordrer juli, kl. 08.00

ØMU: Sentix investortillit, kl. 10.30

Annet:

Norwegian: Trafikktall august, kl. 08.00

Yara: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 16.30

Lillestrøm Sparebank: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 17.00

Canada: Toronto-børsen stengt

USA: Børsene stengt

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)