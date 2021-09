To topper har gått av på fire måneder i Røkke-selskap

I juni ble det kjent at sjef for Investor Relations i Aker Biomarine, Martin Stenshall, gikk av. Han kom til selskapet i november 2020 fra Danske Bank Markets, der han hadde fungert som analytiker i 13 og et halvt år. Carl Christian Bachke inntrer som ny sjef for IR, men foreløpig står finansdirektør Katrine Klaveness oppført som IR-kontakt på selskapets hjemmeside.

Nå har også kommunikasjonsdirektør Katrin Berntsen gått av, etter rundt seks år i stillingen, og jobber nå i FREYR Battery. Marte Dalsegg har inntrådt som ny kommunikasjonsdirektør, etter å hatt stillingen som innholdsdirektør fram til september.

Etter nyheten om at Berntsen slutter, har dermed to av selskapets kommmunikasjonstopper gått av på fire måneder. Finansdirektør Katrine Klaveness ønsket ikke å kommentere saken mandag kveld.

Aksjenedtur

Aker Biomarine, som driver med utvikling, salg og markedsføring av krillbaserte produkter, har hatt en stor nedtur siden de ble børsnotert i juli 2020.

Bare de siste tre månedene har aksjekursen falt med over 40 prosent. Med dagens fall på 0,94 prosent er kursen totalt ned 54 prosent siden børsnotering.