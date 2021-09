Dette skjer i dag – tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Eiendomsinvestor Carl Erik Krefting vil kjøpe “hele” Bjørvika.

Han har inngått en avtale med amerikanske Madison om å øke eierandelen i Oslo Bay District til 50 prosent – for 300 millioner kroner. I tillegg har Krefting forhandlet frem en opsjon som gir ham rett til å kjøpe seg opp til 100 prosent.

I 2019 kjøpte Krefting en tredjedel i Oslo Bay District for over én milliard kroner. Selskapet eier 40.000 kvadratmeter bygulv fordelt på over 100 lokaler i Oslos nyeste bydel.

Småaksjonærer i offshorerederiet DOF samler seg i frykt for at en restrukturering med gjeldskonvertering skal føre selskapet i klørne på det de omtaler som gribbeinvestorer.

28. august ble gruppen DOF minoritetsgruppe etablert, og 1. september ble det flagget at gruppen representerte 11,6 prosent av aksjonærene. Mandag flagget de 20 prosent.

Målet er å oppnå en tredjedels oppslutning og dermed negativ kontroll, som åpner for å blokkere løsninger gruppen ikke finner hensiktsmessig.

PatientSky har vært en katastrofe på børs siden toppnoteringen i januar, med et kursfall på nesten 80 prosent. Nå er flere kjendisinvestorer på bunnfiske i programvareaksjen.

Arne Blystad har kjøpt seg opp til 12,2 millioner aksjer, mens Tore Aksel Voldberg har 3,1 millioner aksjer.

Andre nye, kjente navn på aksjonærlisten er Ketil Skorstad og Kristian Lundkvist.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om spørsmålet om elektrifisering av norsk sokkel.

Rødt er imot, og det er også FrP, mens regjeringen kjører hardt på elektrifisering for å nå Norges klimamål. Vi heier på Rødt og FrP.