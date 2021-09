Softox Solutions jobber med en stor, ny kunde

-Vi har lovet aktøren å ikke frigi noe informasjon enda, men jeg ønsker likevel å nevne det for at dere skal få vite noe om progresjonen vår, sier administrerende direktør i Softox, Geir Almås, i forbindelse med en kvartalspresentasjon onsdag.

Under spørsmålsrunden blir han utfordret på hvem denne aktøren er, hvilket han ikke kan svare på.

-Jeg beklager at vi pr nå må være så uklare rundt temaet, sier han.

Selskapet opplyser ellers under presentasjonen at de fortsetter samarbeidet med Forsvarets forskningsinstitutt, men at de også er i samtaler med US Navy om samarbeid rundt testing av produktet deres for åpne sår.

Det vises dessuten til at rekruttering av pasienter til SBE01-studien er gjennomført, hvilket vil teste ut SBE-produktet til selskapet for at sår skal gro raskere.