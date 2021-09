Jekker opp kursmålet i restaurantgigant

Ifølge investeringsbanken undervurderer markedet Chipotles potensiale for marginøkninger, noe som øker oppsiden i aksjen. Chipotle er en restaurantkjede som har vokst kraftig i USA, Tyskland og Frankrike, og selger meksikanske fast food-måltider.

– Vi forventer at nettbestillinger vil drive salgsveksten til selskapet i årene fremover. Vi er komfortable i troen om at selskapet vil oppleve økte marginer, og at salget via nett- og telefonbestillinger vil øke med den nye og forbedrede bestillingsopplevelsen, skriver Cowen til CNBC.





Pandemivekst

Som flere andre restauranter opplevde Chipotle at salg via nettbestillinger steg kraftig under coronapandemien. Cowen mener også at selskapets fleksibilitet har hjulpet dem gjennom en tid uten mye fysisk salg, og at det også vil være verdifullt fremover ettersom coronasituasjonen fortsatt er usikker.

– Vi mener at det faktum at Chipotle har mange salgskanaler, blant annet nettsalg, hjemmelevering og fysiske restauranter, setter selskapet i en god posisjon til å ta større markedsandeler. Dette er uavhengig av om når pandemien roer seg og samfunnet omsider åpner igjen, skriver Cowen.

Jekker opp kursmål

Etter en ny analyse jekker Cowen opp kursmålet i aksjen fra tidligere 2.080 dollar til 2.250 dollar. Med dagens kurs på 1.911,52 dollar, innebærer dette en oppside på om lag 18 prosent.

Dette kommer etter det som har vært et godt år på børs, der aksjen er opp 42 prosent siden 1. januar.