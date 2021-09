Mot nedtur fra start på Oslo Børs

En av aksjene som opplevde et kursfall onsdag var det Fredriksen-kontrollerte Golden Ocean Group . Aksjen er notert både på Oslo Børs og Nasdaq, og falt 4,12 prosent til en kurs på 11,53 dollar onsdag. Dette kommer etter en svak utvikling i tørrbulkratene.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,3 prosent før den sluttet på 1.162,44 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 5,5 milliarder kroner.

SpareBank 1 Markets har tatt opp dekning på Norse Atlantic. Analytiker Øyvind Mossige gir aksjen en kjøpsanbefaling og et kursmål på 40 kroner. Aksjen gikk opp 11,7 prosent til 15,41 kroner.

SoftOx Solutions omsatte for 2,6 millioner kroner i årets andre kvartal, ned fra 6,3 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt viste et tap på 21,2 millioner kroner, mot et underskudd på 9,8 millioner kroner året før. Aksjen falt 6,6 prosent til 49,80 kroner.

Kjell Inge Røkkes Aker Carbon Capture har signert en intensjonsavtale med Carbonor for karbonfangst ved produksjon av karbonråstoff til smelteverksindustrien i Øygarden. Selskapene vil benytte Aker Carbon Captures Just Catch 100-teknologi, integrert med Carbonors pyrolyse-teknologi, for å produsere karbonråstoffet. Aksjen falt 0,4 prosent og sluttet på 24,09 kroner.

Elliptic Labs har inngått en ny lisensavtale med en eksisterende smarttelefonkunde, opplyser AI-selskapet. Kunden omtales som en gamingtelefonprodusent. Aksjen gikk opp 1,0 prosent til 247,50 kroner.

Dette skjer i dag:

Makro:

Norge: BNP juli, kl. 08.00

Kina: KPI & PPI august, kl. 03.30

Japan: Maskinordrer august, kl. 08.00

Tyskland: Handelsbalanse juli, kl. 08.00

ØMU: ESB, rentebeslutning, kl. 13.45

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Aker Carbon Capture: Kapitalmarkedsdag, webcast, kl. 15.00

Bank: SvD Bank Summit, kl. 09.00-17.15

ØMU: ESB, pressekonferanse ifm. rente, kl. 14.30

USA: DOE oljelagertall, kl. 17.00

Ekskl. utbytte:

Golden Ocean Group, Saga Pure