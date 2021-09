Dette skjer i dag – tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Butikkeier Karina Kolsrud lever av klær, men er blitt søkkrik på noe helt annet.

I 2009 kjøpte hun en gammel, østvendt strandeiendom på Båtstø på Oslofjordens vestside. Da betalte hun 6,8 millioner kroner. Nå har hun solgt for hele 25 millioner kroner.

Tomten er på 1,5 mål. Den består av et hovedhus fra 1880 på 73 kvadratmeter og to slitte anneks. I tillegg har eiendommen en strandlinje på 35 meter.

Omsetningen i aksjene på “juniorbørsen” Euronext Growth har kollapset.

I januar ble det omsatt aksjer for 1,8 milliarder euro. På syv måneder har omsetningen falt hele 75 prosent, til under en halv milliard euro.

Høy emisjonsaktivitet og fallende aksjekurser får skylden for den kraftige nedgangen.

Kjos-familiens kryptobørs Norwegian Block Exchange har mer enn doblet seg i verdi siden emisjonen i april.

Emisjonskursen var 3,30 kroner. Nå handles NBX-aksjen til mellom 7 og 10 kroner i gråmarkedet.

NBX ble grunnlagt av Norwegian-grunnlegger Bjørn Kjos og familien. Selskapet ledes av Stig Aleksander Kjos-Mathiesen, svigersønnen til Bjørn Kjos.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om flyselskapet SAS.

Sverre Myrli, samferdselspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, sier staten må gjøre mer for å redde SAS. Han åpner pengesekken før noen har spurt om mer penger. Huttetu.

Verst er det for de private flyselskapene og aksjonærene der. At staten skal prioritere et delvis statlig eid selskap, er ingen god nyhet. Å konkurrere med et statlig SAS kan bli blodig, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Norges Bank, regionalt nettverk, kl. 10.00

Norge: Salg og igangsetting av nye boliger august, kl. 10.00

Japan: Industriproduksjon juli, kl. 06.30

UK: Arbeidsledighet juli, kl. 08.00

Spania: KPI august, kl. 09.00

Sverige: KPI august, kl. 09.30

USA: NFIB SMB-indeks august, kl. 12.00

USA: KPI august, kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

Annet:

Bakkafrost: Kapitalmarkedsdag, kl. 10.00-12.15

ABG Sundal Collier: Investordag, kl. 08.30-17.30

5th Planet Games: Investorkonferanse, kl. 10.00

IEA: Månedsrapport, kl. 10.00

USA: API oljelagertall, kl. 22.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)