Volatiliteten på Wall Street ser ikke ut til å ende med det første.

– Vi ønsker ikke å gjøre for mye ut av dette (ennå), men Wall Street-analytikere har kuttet sine estimater for S&P 500 i tredje kvartal, sier Nicholas Colas, medgrunnlegger av analyseselskapet DataTrek, i et notat.

– Dette, koblet med tregere økonomisk vekst, vil sørge for ytterligere volatilitet.

Forrige ukes endrete resultatestimater kom som følge av justeringer gjort av analytikere i industri- og materialsektoren.

– Det er en god idé å lette eksponeringen mot aksjer. På kort sikt ser det ut til å bli urolig, sier Colas.

Nedjustering

S&P er verdsatt til 20,3 ganger estimatene for 2022, ifølge DataTrek.

Mot slutten av forrige uke estimerte Wall Street-analytikere i gjennomsnitt at tredje kvartalsresultatene pr. aksje for S&P 500 vil være 49,23 dollar. Det er 0,07 dollar lavere pr. aksje enn forrige uke.

– Analytikerne har vært konservative i lang tid, men å se dem kutte estimatene er foruroligende, sier Colas.

Nøkkelrisiko

RBC Capital Markets har økt målet for S&P 500 til 4.500 fra 4.325 i 2021 og opp til 4.900 i 2022.

– Men en nøkkelrisiko vi følger nøye for aksjemarkedet er muligheten for at resultat pr. aksje i S&P 500 vil bli negativt tidlig i 2022, sier RBC-analytiker Lori Calvasina.

– Vi er ikke urolige for en økonomisk resesjon, men ser etter muligheten for at resultat pr. aksje vil utvikle seg svakere enn det markedet kan tåle.

RBC ser en mulig korreksjon komme mot slutten av året, men anser det som en kjøpsmulighet. DataTrek venter en svært volatil september basert på utsiktene.