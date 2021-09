Investor om sentralbankenes markedsmakt: – Det er litt skummelt

Tirsdag tok den Sveits-baserte investoren Morten Astrup turen til Finansavisen TV for å snakke om hvordan han posisjonerer seg i dagens marked.

Astrup har blant annet satset på aksjer som tankrederiet Hunter Group og flyselskapet Norse Atlantic - som satser på langdistanseflygninger til USA fra neste vår.

Nykommeren Flyr tror han vil bli utkonkurrert av Norwegian:

– Flyr flyr vinge mot vinge mot SAS og Norwegian. Såfremt de ikke snur opp ned på konseptet sitt og for eksempel velger å bli et charterselskap tror jeg de vil bukke under, sier Astrup.

– Dessverre. Jeg tror ikke det er plass til tre selskaper på norsk innenriks, fortsetter han og legger til at han tror de må finne seg en annen markedsnisje enn Norwegian.

Troen på Norse Atlantic, og at de vil klare seg mot store konkurrenter som American Airlines, British Airways og andre, forklarer han slik:

– Norse har en posisjon med lavere kostnader enn de fleste andre det neste tiåret. Bjørn Tore Larsen har vist at han mener businesss og det er jeg sikker på at han vil få til her og.

Urolig for sentralbankenes effekt

Astrup forbereder seg på hva som kan komme til å skje nå som markedene har steget kraftig etter pandemien og sentralbankene begynner nedtrappingen av krisehjelpen.