Mot rød åpning på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,39 prosent like etter kl. 08.30 onsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,1, eller innenfor intervallet [-0,1,0,3] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,40 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,03 prosent.

Shanghai Composite stiger derimot 0,31 prosent, Hang Seng i Hongkong faller 0,95 prosent, mens Kospi i Sør-Korea klatrer 0,42 prosent.

I India er Sensex opp 0,18 prosent, S&P/ASX 200-indeksen svekkes 0,37 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,66 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,16 prosent til 74,04 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,18 prosent til 70,88 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 74,11 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

USA

Tirsdag ble ikke en pen dag for amerikanske indekser, som fortsatte børsfallet som har vært så langt i september til tross for en grønn start på dagen.

Industriindeksen Dow Jones faller brattest med 0,83 prosent til 34.578,56. Den brede S&P 500-indeksen stengte også i rødt, ned 0,57 prosent til 4.423,23, mens teknologiindeksen Nasdaq falt med 0,45 prosent til 15.037,76.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,32 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,0 prosent til 18,60.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs lå relativt flatt utover dagen, men falt mot stengetid og endte ned 0,25 prosent til 1.147,02 poeng.

Teknologiselskapet PoLight endte ned 23,1 prosent til 115,40 kroner etter en stor emisjon på 110 kroner, som er 40 kroner under mandagens sluttkurs. Det ble utstedt om lag 1,1 millioner nye aksjer.

Norske Skog fikk en oppgang på 6,5 prosent til 36,25 kroner aksjen. Carnegie meldte mandag at de spår at aksjen skal doble seg. – Det er mange ting som går riktig vei for Norske Skog nå, sa Carnegie-analytiker Morten Normann til Finansavisen.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 2. kv.:

Deep Value Driller, Harmonychain