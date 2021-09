Dette skjer i dag – torsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Den 68 år gamle fiskeren Einar Ytterstad fra Lødingen i Nordland har kjøpt oljeaksjer med begge hender.

Nå er han blant de 50 største aksjonærene i Aker BP, med aksjer for 120 millioner kroner.

Som nummer 43 på aksjonærlisten er Ytterstad den største privatinvestoren i oljeselskapet. Over ham på listen er Aker, BP og en haug av fond.

Folketrygdfondet og konsernsjef Kjetil Houg mener det nå er slutt på grønnvasking.

Det holder ikke lenger å si at man er grønn – du må bevise lønnsomhet, sier Houg.

Ifølge Houg har Folketrygdfondet hatt en sektorrotasjon fra vekstaksjer og grønne aksjer, som fikk veldig mye fokus gjennom 2019 og 2020, og som har korrigert ned i år.

Øster Hus Gruppen hadde nesten 1,2 milliarder i inntekter og et resultat på nesten 140 millioner kroner i fjor.

Eierne Njål og Cato Østerhus tar ut 100 millioner kroner i utbytte basert på tallene. I tillegg får alle ansatte 30.000 kroner hver i bonus.

Selskapet driver storstilt boligutbygging i Rogaland. Nå har det rundt 450 boliger under oppføring, der rundt 300 er solgt.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om det norske markedet for bøker.

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen har lovet forleggerne at en boklov skal være på plass innen 100 dager etter at regjeringen har tiltrådt. Det er nesten vittig. Så mye haster det med å bli kvitt frie priser på bøker.

Det er trist at hun stiller seg i spissen for et korstog for å få bokprisene opp. Alle forlag skal bindes til et fastprissystem. De frie forlagene skal knebles, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Japan: Handelsbalanse august, kl. 01.50

ØMU: Handelsbalanse juli, kl. 11.00

USA: Detaljhandel august, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

XXL: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 09.00

Pareto Securities: Energikonferanse, kl. 08.30-17.00