Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Runar Vatne har fått barbert bort papirverdier for over en halv milliard kroner i Atlantic Sapphire. Aksjen har falt hele 75 prosent siden toppen i februar. Da sto den i 150 kroner.

Så begynte et rent helvete for aksjonærene, med fiskedød, svak volumguiding og høyere kostnader enn ventet. Nylig ble fôringen stoppet på grunn av mangel på oksygen.

Natt til torsdag toppet alt seg da Atlantic Sapphires landbaserte oppdrettsanlegg i Danmark ble rasert av brann, og aksjen stupte over 22 prosent på Oslo Børs.

Magnus Halvorsen var barnestjerne med kjempelønn i meglerbransjen. Så møtte han Tor Olav Trøim, og nå har han aksjer i 2020 Bulkers for mer enn 300 millioner kroner.

Halvorsen, som er tørrlastrederiets sjef, har 1,55 millioner aksjer og 400.000 opsjoner.

Etter sommerferien har aksjen skutt til himmels, og torsdag dundret den opp til 153 kroner.

Nå kommer renteøkningene på rekke og rad. Men økonomer tror ikke boligmarkedet blir veldig preget av det.

Sjeføkonom i SpareBank 1, Elisabeth Holvik, sier renteøkningen som kommer nå allerede er priset inn av markedet. Hun tror heller høye strømpriser vil kunne være en større brems.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank peker på at det fortsatt er for få boliger i forhold til etterspørselen mange steder, og sier risikoen for et større fall er liten.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om kommentator i svenske Dagens Industri, Lotta Engzell-Larsson. Hun er imponert av de små venstrepartienes fremgang i Norge, men bekymret over at de roper på staten.

Da kan vi fortelle våre svenske kolleger at det er verre enn vi trodde for bare en uke siden.

En mett middelklasse bryr seg ikke, og så velger de Rødt, SV og MDG for klimaets skyld. Til slutt roper de på staten alle sammen, skriver Hegnar.

Makro:

UK: Detaljhandel august, kl. 08.00

ØMU: Driftsbalanse juli, kl. 10.00

ØMU: KPI august, kl. 11.00

ØMU: Byggeproduksjon juli, kl. 11.00

USA: Michigan-indeks september, kl. 16.00

Ekskl. utbytte:

2020 Bulkers, XXL