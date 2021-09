Analytiker: Spår opptur på Oslo Børs fredag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,61 prosent like før kl. 07.00 fredag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,4, eller innenfor intervallet [0,2,0,6] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,51 prosent, mens Topix er opp 0,25 prosent.

Shanghai Composite faller 0,59 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,40 prosent, og Kospi i Sør-Korea styrkes 0,10 prosent.

I India klatrer Sensex 0,77 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er derimot ned 0,94 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,14 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen ned 0,16 prosent til 75,48 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,15 prosent til 72,44 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 74,53 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

USA

En relativt flat utvikling preget de ledende amerikanske indeksene i løpet av torsdagens handel.

Den brede S&P 500 falt 0,16 prosent til 4.473, mens teknologiindeksen Nasdaq la på seg 0,13 prosent til 15.181. Industriindeksen Dow Jones ble svekket 0,18 prosent til 34.751.

Det «norske» ForgeRock-aksjen åpnet for handel til 35 dollar per aksje. Det var 40% over den opprinnelige børsprisen på 25 dollar aksjen. Derfra fortsatte aksjen å stige høyere og høyere, til sin høyeste intradagkurs på 37,74 dollar. Aksjen endte med en oppgang på 46 prosent til 36,60 dollar.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs gikk lenge mot ny oppgang, men falt ned i negativt terreng den siste halvtimen. Hovedindeksen endte på 1.149,67 poeng, ned 0,07 prosent.

I tillegg trakk en lang rekke shippingaksjer opp. MPC Container Ships steg 2,6 prosent til 25,85 kroner, John Fredriksens Golden Ocean steg 4,8 prosent til 101,20 kroner, mens Flex LNG steg 3,9 prosent til 145,80 kroner. Alle på relativt høy omsetning.

Torsdagens store taper ble Atlantic Sapphire . Selskapet, som driver med landbasert oppdrett, meldte sent onsdag om storbrann ved anlegget i Danmark. Aksjen stupte 22,4 prosent til 36,35 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Makro:

UK: Detaljhandel august, kl. 08.00

ØMU: Driftsbalanse juli, kl. 10.00

ØMU: KPI august, kl. 11.00

ØMU: Byggeproduksjon juli, kl. 11.00

USA: Michigan-indeks september, kl. 16.00

Ekskl. utbytte:

2020 Bulkers, XXL

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)