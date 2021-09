Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

18 prosent av markedsverdien til Oslo Børs prises nå til over 50 ganger inntjeningen, ifølge investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management.

Denne andelen er rekordhøy. For fire år siden var den på bare 3 prosent.

Ifølge Næss er det mange av de store selskapene som har en veldig voksen prising. Han trekker frem Adevinta, Tomra, Kahoot og Scatec som veldig dyre.

Tidligere FrP-topp Gjermund Hagesæter skulle oppnå et overskudd på nesten 100 millioner kroner allerede i 2023, men gründerprosjektet Robo Cafe slo feil.

Ideen var å sette opp automatiske kaffemaskiner på trafikknutepunkter i Norge, og bestillingene skulle skje via en app.

Finansieringen floppet derimot. Selskapet jaktet 2 til 3 millioner, men fikk bare inn mindre enn en halv million. Nå ligger prosjektet i skuffen.

Kjell Inge Røkkes Aker går inn med 50 millioner kroner i programvareselskapet Just Technologies. Med investeringen sikrer Aker seg en eierandel på 28 prosent.

Just Technologies hjelper bedrifter med å håndtere transaksjoner i utenlandsk valuta.

Siden oppstarten har selskapet hentet inn totalt 90 millioner. I år ligger det an til å femdoble abonnementsinntektene.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Kjell Ingolf Ropstad. Det er åpenbart urimelig og meningsløst at han må gå av både som leder i KrF og som barne- og familieminister.

Grovt regnet er det rundt en tiendedel av stortingsrepresentantene som har svindlet og jukset med reiseregninger, etterlønn og pendlerboliger, og de fleste slipper jo unna. Da er det rart at nettopp Ropstad skal bli tatt så hardt.

Men det viktigste er at reglene er så kompliserte at man ikke kan regne med at stortingsrepresentanter skjønner dem. Veldig vanskelig er det, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Byggeareal august, kl. 08.00

Tyskland: PPI august, kl. 08.00

USA: NAHB boligindeks september, kl. 16.00

Annet:

Western Bulk Chartering: Første handelsdag på Euronext Growth

Canada: Parlamentsvalg

Kina: Shanghai-børsen stengt

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)