«Støyen øker også rundt USA om gjeldstaket. Det å øke gjeldstaket pleide å være en formalitet, men i et polarisert USA er ikke dette lenger tilfellet», skriver han.

ADVARER: USAs finansminister Janet Yellen. Foto: NTB

I et debattinnlegg i Wall Street Journal advarte USAs finansminister Janet Yellen i helgen om at USA kan stå overfor en finanskrise som «kan forverre skadene av den vedvarende folkehelsekrisen» – og til og med skade USAs økonomi permanent – om politikerne nekter å øke gjeldstaket.

Videre faller råvarer tungt mandag, etter helgens utspill fra Kinas statsminister Li om at landet vil bruke «markedsverktøy» for å stabilisere prisene.

«Jeg antar at dette betyr frigjøring av mer råvarer til hjemlige markeder fra Kinas strategiske reserver. Som en pristaker, og ikke en prissetter, er det dette Kina kan gjøre for å påvirke prisene på mellomlang sikt. Men når det kommer på en dag der likviditeten er lavere grunnet helligdager (i Asia, red. anm.), markedene er nervøse for en kaotisk Evergrande-kollaps og amerikanske renter og dollar har steget før rentemøtet i Fed, blir effekten overdimensjonert», skriver Halley i Oanda.

– Klimatiltak slår inn

Chen i DNB Markets trekker mandag frem at jernmalmprisen nesten har halvert seg fra toppen i mai i år, og er tilbake på 2019-nivåer.

KINA-EKSPERT: Seniorøkonom Kelly Chen i DNB Markets. Foto: Iván Kverme

«Jernmalm, sammen med kull, er de to viktigste innsatsvarene for å lage stål. Ved første øyekast kan det virke rart at stålprisene står omtrent på stedet hvil, mens jernmalmprisen korrigeres helt tilbake, og kullprisene stadig stiger til nye rekorder. Det kan kanskje virke som jernmalmprisen er kanarien, først ute med å merke at etterspørselen etter stål reduseres», resonnerer hun.

«Men like viktig er klimatiltakene som Kina nå gradvis er i ferd med å utarbeide. For stål har de kinesiske myndighetenes produksjonstak og effektiviseringskrav stor betydning, etter min mening. Jeg tror at vi nå ser effekten av målet om å bytte ut mer forurensende produksjonsmetoder med nyere («electric arc furnace»), der sistnevnte bruker vesentlig mindre jernmalm», fortsetter Chen.

Mørkerødt i Europa, USA

Hun peker videre på at klimamotiverte begrensninger på kinesisk innenlandsk kullproduksjon, politiske begrensninger på kinesisk import av australsk kull og skuffende vannkraftproduksjon har løftet kullprisene i Kina.

«Dette gir globale konsekvenser, ved å øke etterspørselen etter gass og spotprisene på asiatisk LNG-import. På marginen, i et stramt gassmarked slik det nå er i Europa, vil høye LNG-priser trekke opp gassprisen i Europa», skriver seniorøkonomen.

Børsuroen i Asia har smittet over på Europa, der toneangivende børser som tyske DAX og franske CAC 40 begge trekker ned over 2 prosent. Britiske FTSE 100 er ned 1,4 prosent. Her hjemme faller hovedindeksen på Oslo Børs 2,3 prosent til 1.115,85.

I USA peker mandagens futureshandel mot et kraftig fall fra start på Wall Street.