Frykten har tatt investorene, som sender børsene verden over kraftig ned mandag.

Hongkong-børsen satte tonen , og toneangivende Europa-børser som tyske DAX og franske CAC 40 følger opp med fall på 2,5 prosent. På Oslo Børs faller hovedindeksen 2,8 prosent til 1.109.22, mens førhandelen peker mot et kraftig fall fra start på Wall Street.

Sjefstrateg for amerikanske aksjer i Morgan Stanley, Mike Wilson, tegnet nylig bildet av et marked som står ved en korsvei der alternativene er enten «fire» eller «ice». Etter flere svake makrotall den siste tiden øyner han nå en større korreksjon.

««Ice»-scenariet begynner å se mer sannsynlig ut, og kan gi et mer ødeleggende utfall – det vil si en 20 prosents korreksjon», skriver han ifølge CNBC i et notat til kunder.

– Uunngåelig nedbremsing

Wilson viser til svake tall for forbrukertilliten, skuffende innkjøpssjefsindekser (PMI), i tillegg til at analytikerne nedjusterer sine estimater for selskapsresultater. Samtidig har sentralbanker planer om å trappe ned sine massive stimulanser.

«Gitt de ekstraordinære stimulansene gjennom denne resesjonen, er vi bekymret for at den uunngåelige nedbremsingen i veksten vil bli mye verre enn gjeldende forventninger. Dette er «ice»-scenariet og vil trolig medføre en større midtsyklisk korreksjon enn normalt for S&P 500 – det vil si 20 prosent», heter det ifølge kanalen videre i notatet.

Wilson har et kursmål på 4.000 for S&P 500 ved utgangen av 2021, noe som er nesten 10 prosent under der indeksen sluttet fredag.