Kina-uro ga «blåmandag»: – Mini-krakket i shipping er ganske skummelt

– Det er en skikkelig blåmandag, sier Roger Berntsen, aksjeanalytiker i Nordnet, i mandagens sending på Finansavisen TV.

Nedturen i markedene startet i Asia mandag morgen og smittet raskt over til Europa. Hovedindeksen på Oslo Børs var ned 3,2 prosent på det verste men hentet seg etter hvert inn til en nedgang på -2,35 prosent.

Berntsen sier det «definitivt» er uroen i Kina, om boligselskapet Evergrande og vekstutsiktene til landet som driver usikkerheten i markedet.

– Jeg liker ikke det jeg ser, sier Trygve Hegnar i mandagens sending.

– Det mini-krakket i shipping og tørrlast er ganske skummelt. Det viser at folk er redde, fortsetter han.

– Det er ganske urovekkende at man kanskje ser for seg at de største bankene i Kina skal gå over ende fordi de har lånt for mye penger til et eiendomsselskap som er enormt forgjeldet – og som ikke kan betale renter og avdrag i neste uke, sier Hegnar og fortsetter:

– Kinesiske myndigheter vil kanskje sørge for at de ikke går over ende, men slike ting er alltid verre enn det ser ut som, fortsetter han.

Hegnar sier et interessant poeng er at den negative stemningen har smittet over på aksjer på Oslo Børs som har gått best den siste tiden – inkludert shippingaksjer som tørrlastrederiene , , og .

– Det kan tyde på at investorene er veldig redde og tenker at hvis man får en knekk i kinesisk økonomi vil det smitte til Europa og behovet for å frakte tørrlast gå ned, sier Hegnar.

Industriaksjer som , og falt også mandag.

Usikker om det er en korreksjon

Roger Berntsen sier han ikke vet om dette er starten på en korreksjon på Oslo Børs eller ikke, men påpeker at mens man i dag så et fall på drøye to prosent, så innebærer en korreksjon fort et fall på 10 til 15 prosent.

– Oppgangen på de fleste børsene i 2021 har vært fantastisk, inkludert på Oslo Børs. Så det er ingen panikk på børsene så langt, sier Berntsen.

– Vi er en liten, åpen økonomi og våre selskaper profiterer på at verden vokser. Når det er uro i Kina, så er det klart at det får smitteeffekt, fortsetter han.

Nordnet-analytikeren peker på at september og høsten historisk sett ofte viser seg å være måneder der markedet kan falle – ofte drevet av at selskaper nedjusterer prognosene for året.

– Det pleier å være litt «ruglete» på høsten, sier Berntsen og legger til at det så langt ikke har kommet noe særlig med negative resultatvarsler fra selskapene i år.

Samtidig som store industri- og råvareeksponerte aksjer falt mandag, er råvareprisene fortsatt på svært høye nivåer.

– Den sykliske delen av aksjemarkedet, som er en stor del av det norske aksjemarkedet, er den som blir straffet hardest når det er usikker om global vekst. Så markedet opptrer rasjonelt, sier Berntsen.

