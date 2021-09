Dette skjer i dag – tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

En blodrød Oslo Børs falt hele 2,35 prosent mandag. Fallet gikk hardt ut over verdiene til IT-gründerne Jens Rugseth og Rune Syversen.

Totalt forduftet nær 200 millioner kroner for de to forretningspartnerne.

De største verdiene deres ligger i Crayon, Sikri Holding og Link Mobility. Crayon falt 8,4 prosent, mens Link Mobility falt hele 10,1 prosent. Sikri-aksjen endte ned 3,6 prosent.

Aksjestrateg Martin Guri i Kepler Cheuvreux tar mandagens børsfall med knusende ro.

Han sier både han og veldig mange andre har forventet at det skulle bli urolig på børsene i september og oktober, men at man trenger en slags “hendelse” som utløser denne uroen. Og at gjeldskrisen i kinesiske Evergrande er en slik hendelse.

Er Evergrande en systemrisiko også? Nei, ifølge Guri. Han mener heller at det er en hendelse man kan trade på - at man bør benytte slike fall til å kjøpe aksjer.

Privatmegleren-sjef Grethe Meier ser ingen grunn til å fortsette med boliglånsforskriften.

Hennes råd er at den avvikles omgående. Hun forklarer at boligmarkedet er tilbake i god balanse, at prisutsiktene er stabile og at renteoppgangen vil ha en prisdempende effekt.

Boliglånsforskriften ble fastsatt i juni 2015 for å begrense gjeldsutviklingen. Etter vanvittig prisvekst i 2016 ble den strammet ytterligere inn, og fra 2017 ble det ikke lov å låne mer enn fem ganger egen inntekt.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om den nye regjeringen.

Vi tror Jonas Gahr Støre vil gjøre nesten hva som helst for å få til en trepartiregjering. Klarer han å sperre SV inne i regjeringsvarmen, blir hans jobb noe lettere.

Det er bare tre uker igjen til dette spennende valget blir klart. Jonas Gahr Støre virker veldig samarbeidsvillig. Rødt er ikke rødt lenger, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Sverige: Riksbanken, rentebeslutning, kl. 09.30

Sverige: Arbeidsledighet august, kl. 09.30

UK: CBI industritrender september, kl. 12.00

USA: Boligbygging august, kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

Annet:

Carbon Transition: Presentasjon med Arbaflame, kl. 10.00

Odfjell Drilling: Ekstraordinær generalforsamling, Aberdeen, kl. 14.00

Kina: Shanghai-børsen stengt

Sverige: Riksbanken, pressetreff med Stefan Ingves, kl. 11.00

USA: API oljelagertall, kl. 22.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)