Bettingselskap vil gjennomføre gigantoppkjøp

Budet på 20 milliarder dollar kommer hovedsakelig i form av aksjer i DraftKings og kontanter, ifølge CNBC.

Entain er et britisk sportsspill-selskap som tilbyr tilbyr gambling på idrettsaktiviteter, og er basert i 27 land med 24.000 ansatte. Aksjen steg 17 prosent på London-børsen etter at budet ble kjent, samtidig som DraftKings i skrivende stund er ned 5,88 prosent.

Etter børsslutt mandag var markedsverdien av Entain målt til om lag 18 milliarder dollar. Tidligere i år forsøkte MGM Resorts å kjøpe opp den britiske giganten for 11 milliarder dollar, et tilbud som ble avvist.

Trenger godkjennelse

Til tross for at budet til MGM ikke gikk gjennom, har selskapet og Entain et tett samarbeid i USA omhandlende gambling på sport.

– Alle transaksjoner som fører til at Entain selv eller tilknyttede selskaper vil utgjøre en konkurrent for oss i USA, trenger vår godkjenning. Vi vil engasjere oss med Entain og DraftKings, og finne en løsning som tilfredsstiller alle involverte parter, skriver MGM i en kommentar til CNBC.