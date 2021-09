Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

2020 ble tidenes år for norsk IT-bransje. Coronakrisen sendte store deler av Norge på hjemmekontor, digitaliseringen skjøt fart, og IT-selskapene hadde hendene fulle.

Finansavisens oversikt viser at Norges 500 største IT-selskaper samlet økte resultatet før skatt med 6 prosent til nær 40 milliarder kroner.

Selskapenes omsetning steg 14 prosent til 435 milliarder kroner.

Trond Riiber Knudsen, en av Norges mest aktive gründerinvestorer, venter kraftig verdiøkning for norsk IT.

Han tror mye av verdiskapingen vil skje innenfor tingenes internett, 5G, maskinlæring, kunstig intelligens, autonome biler og mobilitet.

Og selv om det har vært voldsom vekst i digitalisering og IT, mener Riiber Knudsen at vi bare har sett en brøkdel av hva som kommer. Veksten vil bare fortsette, sier han.

Investor Harald Moræus-Hanssen er på vei inn i tørrlastshipping.

Sammen med et par medinvestorer har han bestilt ultramax-fartøyer for en halv milliard kroner i Kina.

Hvis dagens ratenivåer skulle holde seg, vil investeringen i nybyggene teoretisk kunne tjenes inn på tre år.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om de høye strømprisene.

For litt over et år siden var strømprisen så lav at den på enkelte tider av døgnet var gratis eller negativ. Man bør ikke diskutere dagens strømpris uten å erindre dette.

Politikerne diskuterer om man skal redusere elavgiften eller innføre en form for bostøtte. Noen, på venstresiden, vil også ha en gradert merverdiavgift på strøm, avhengig av inntekt. Det kan bli tidenes sirkus i Finansdepartementet, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Sverige: Forbrukerlån august, kl. 09.30

ØMU: M3 pengemengde august, kl. 10.00

USA: Ordrer varige goder august, kl. 14.30

USA: Dallas Fed-indeks september, kl. 16.30

Annet:

Prosafe: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 09.00

Induct: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 10.00

Norske Skog: Presentasjon av emballasjeprosjekt, Xtrainvestor, kl. 10.00

Astrocast: Ekstraordinær generalforsamling, Lausanne, kl. 11.00