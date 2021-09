Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,58 prosent like før kl. 08.00 mandag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,5, eller innenfor intervallet [0,3,0,7] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,01 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,06 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 1,30 prosent, Hang Seng i Hongkong klatrer 0,28 prosent, og Kospi i Sør-Korea er opp 0,07 prosent.

I India stiger Sensex 0,26 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,64 prosent, og Straits Times i Singapore e opp 1,14 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 1,35 prosent til 79,06 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,32 prosent til 74,94 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 77,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

USA

Etter fredagens røde børsåpning, har de amerikanske indeksene snudd sentimentet noe, og endte dagen relativt flatt.

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,2 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq Composite endte dagen flatt. Industritunge Dow Jones steg 0,1 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,2 prosent til 1.155,00 fredag. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for knappe 4 milliarder kroner. For uken ble det en oppgang på 1,2 prosent.

Seadrill-aksjen var i støtet etter at to av riggselskapets boreskip har vunnet lange kontrakter med Petrobras. Aksjen var på det meste opp over 52 prosent til 2,48 kroner før den endte dagen med en oppgang på 37,4 prosent til 2,24 kroner.

Seadrill fikk følge av flere oljeserviceselskaper og Borr Drilling-aksjen steg 8,1 prosent til 6,95 kroner og PGS endte opp 6,7 prosent til 4,46 kroner.

Dette skjer i dag:

Makro:

Sverige: Forbrukerlån august, kl. 09.30

ØMU: M3 pengemengde august, kl. 10.00

USA: Ordrer varige goder august, kl. 14.30

USA: Dallas Fed-indeks september, kl. 16.30

Annet:

Prosafe: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 09.00

Induct: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 10.00

Norske Skog: Presentasjon av emballasjeprosjekt, Xtrainvestor, kl. 10.00

Astrocast: Ekstraordinær generalforsamling, Lausanne, kl. 11.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)