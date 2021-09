Investeringsbanken Morgan Stanley skriver til CNBC at tradisjonelle finansinstitusjoner gjennomgående har vendt ryggen til kryptovaluta, og har stemplet teknologien som for risikabel. Nå mener de at banken Silvergate Capital, som har tatt sjansen på krypto-kontoer, vil oppleve stor vekst fremover.

Silvergate er den raskest voksende bankaksjen som Morgan Stanley dekker, ifølge analytiker Ken Zerbe. Samtidig påpeker han at det ikke er hensiktsmessig å klassifisere Silvergate som en tradisjonell bank, og sammenlikner heller selskapet med selskaper som Visa, Mastercard og PayPal.

– Silvergate er en av de mest særpregede bankene vi dekker. Vi er positive til aksjen, men anerkjenner at den er forbundet med stor risiko ettersom den er avhengig av en sunn vekst i det generelle kryptomarkedet, skriver Zerbe til CNBC.

Inntektsvekst

Morgan Stanley forventer en årlig inntektsvekst på 37 prosent, der de argumenterer for at bankens tilbud av dollarlån som støttes av bitcoin vil være hoveddriveren bak veksten.

Zerbe fortsetter med å skrive at kryptoindustrien har blitt innovert i rekordfart sammenliknet med tradisjonell bankvirksomhet, som han hevder har vært nærmest uendret de siste fem til ti årene.





– Det eneste bankene som vi mener har vist noe tegn til fornyelse, er de som har begynt å endre forretningsmodellen sin til å inneholde kryptovaluta og tjenester som omhandler dette, avslutter Zerbe.

Aksjen

Det siste året har Silvergate vært en av de store vinnerne på Wall Street, der aksjen har steget 659 prosent det siste året. Til tross for oppturen ser Morgan Stanley stor oppside i aksjen.

Investeringsbanken opererer med en kjøpsanbefaling på aksjen, og oppjusterte nylig kursmålet til 158 dollar. Dette innebærer en oppside på om lag 52 prosent fra fredagens sluttkurs.