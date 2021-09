Mens Nasdaq startet den nye børsuken med fall, gikk Tesla motstrøms og steg over 2 prosent til 791,36 dollar. Elbilprodusenten er dermed priset til mer enn 750 milliarder dollar (nesten 6.500 milliarder norske kroner).

Amazon falt på sin side 0,6 prosent til 3.405,80 dollar, men handelsgiganten er likevel priset til nærmere 1.700 milliarder dollar.

Musk rykker fra Bezos

Effekten er at Teslas sterke mann Elon Musk gjør et rykk i toppen av listen over verdens rikeste.

På mandagens sluttkurs er Musk ifølge Bloombergs milliardærindeks nå god for 213 milliarder dollar (tilsvarende 1.840 milliarder kroner), 16 milliarder dollar mer enn Amazon-gründer og -toppsjef Jeff Bezos.

Så langt i år har Musk-formuen steget hele 43,3 milliarder dollar, betydelig mer enn for Bezos, som «bare» har blitt 6,6 milliarder dollar rikere i løpet av 2021.

Tesla-gründeren er også dominerende eier i SpaceX, der gratulantene sto i kø etter at selskapet for litt over en uke siden fullførte en historisk, privat romferd.

På Bloombergs topp 10-liste finner vi ikke mindre enn åtte amerikanere som har bygget sine formuer på teknologi, men hegemoniet brytes av franske Bernard Arnault, som beholder sin 3. plass med god margin. Frontfiguren i verdens største selskap innen luksusvarer, LVMH, er god for 160 milliarder dollar.

Fredriksen på 164. plass

På de neste plassene følger på rekke og rad Mark Zuckerberg (Facebook), Bill Gates (Microsoft) og Google-duoen Larry Page og Sergey Brin med formuer som spenner fra 121 til 132 milliarder dollar. Videre finner vi Oracle-gründer Larry Ellison så vidt foran tidligere Microsoft-sjef Steve Ballmer og superinvestor Warren Buffett.

Sistnevntes formue viser at «cuten» for å komme inn på Bloomberg topp 10-liste nå ligger på 102 milliarder dollar.

Til sammenligning anslo Kapital John Fredriksens formue til 114 milliarder kroner (tilsvarende 13,2 milliarder dollar) da bladet sist uke la frem sin oversikt over Norges 400 rikeste. Det hadde holdt til en 164. plass på Bloomberg-listen.

