Blandet på Wall Street

Teknologiindeksen Nasdaq Composite falt kraftig tirsdag, og endte også dagens handel i minus med en nedgang på 0,24 prosent til 14,497.43. Tungvekterne Apple, Tesla og Netflix økte med henholdsvis 1,35, 0,78 og 2,74 prosent.

Industriindeksen Dow Jones endte dagen opp med 0,27 prosent til 34,390.92 . Flyselskapet Boeing fikk seg en opptur og steg med 3,43 prosent. Oppgangen for Boeing skjer etter at investeringsbanken Bernstein stiller seg positiv til utsiktene for selskapet, nå som etterspørselen etter reiser begynner å ta seg opp igjen i takt med vaksinasjonen.

Samleindeksen S&P 500 med de 500 største børsnoterte selskapene i USA endte også opp med 0,16 prosent til 4,359.49, med Dollar Tree i front som økte med 16,53 prosent. Aksjekursen til Dollar Tree stiger kraftig etter at selskapet godkjente en økning på 1,05 milliarder dollar i tilbakekjøp av aksjer.

– I løpet av de siste årene har vi nedbetalt mer enn 4 milliarder dollar i gjeld og forventer vi å opprettholde tilbakekjøp av aksjer som en viktig del av vår allokeringsstrategi, sier adm. direktør Michael Witynski.

Blant råvarene har handelsdagen også vært blandet. Oljeprisen steg med 0,27 prosent til 78,31 dollar, mens prisen på gull og sølv endte ned med henholdsvis 0,72 og 4,28 prosent.

Det har ikke vært noen store endringer blant de store kryptovalutaene. Bitcoin og Ethereum steg med 0,49 og 0,30 prosent til 41.263 og 2.814 dollar.