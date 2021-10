Her er ti av kvartalets beste aksjer

Vi legger et volatilt kvartal bak oss med store markedsbevegelser etter hendelser som næringseiendomsgiganten Evergrande i Kina og usikkerhet knyttet til USAs fremtidige pengepolitikk.

Nå har analytikerne tatt en titt på kvartalets sterkeste globale aksjer og kommet med sine spådommer om hva som skjer fremover.

Toppvalget

Aksjen med den største utviklingen i USA er Moderna, som tross den markante sell-offen tirsdag, er opp 63,5 prosent hittil i kvartalet. Aksjen har mer enn tredoblet seg hittil i år.

Amerikanske helsemyndigheter har uttalt at Modernas coronavaksine er noe mer effektiv enn den som produseres av rival Pfizer-BioNTech Johnson & Johnson.

Det kan imidlertid være for sent å bli med på bølgen i Moderna og tyske BioNTech. Meglerhuset Morningstar skriver i et nylig notat at begge aksjene er «vesentlig overpriset», ifølge CNBC.

Europeiske

Det britiske luftfart og forsvarsselskapet Meggitt har klatret mer enn 60 prosent inneværende kvartal. Selskapet be nylig kjøpt opp av den amerikanske giganten Parker-Hannifin for 8,8 milliarder dollar – 77,4 milliarder kroner.

Svenske Orphan Biovitrum spesialiserer seg på sjeldne sykdommer og har steget 52,1 prosent siden starten av kvartalet. Selskapet ble kjøp opp av Advent International og Singapore-eide GIC for 69 milliarder svenske kroner – tilsvarende det samme i norske kroner.

Finske QT Group har steget 43,9 prosent etter et sterkt andre kvartal. I april kjøpte selsapet tyske Froglogic.

Den britiske flymotorprodusenten Rolls Royce har steget 46,4 prosent i tredje kvartal etter sterke finanser og første flyvning med sitt første helelektriske fly. Flyaksjer har også fått medvind etter verden åpner mer og mer opp, og Rolls Royce sikret seg også en gigantkontrakt på 2,6 milliarder dollar – med det amerikanske forsvaret.

Hederlige omtaler

Flere andre aksjer har gjort det sterkt rundt om i verden. Australske Atlassian har steget 48,6 prosent. Paycom Software, Monolithic Power Systems og Albemarle Corp har klatret henholdsvis 34,4, 31,3 og 28,5 prosent.

Den asiatiske verktøyprodusenten Techtronic Industries har steget 14,5 prosent.