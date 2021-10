Rykter om brannsalg i Evergrande

Det har stormet rundt Evergrande-aksjen på Hongkong-børsen den siste tiden, og situasjonen rundt Kinas største entreprenør er nå usikker.

Handelen ble mandag suspendert i påvente av «innsideinformasjon om en større transaksjon», går det frem av en børsmelding gjengitt av Bloomberg.

– Selger datterselskap

Denne større transaksjonen skal ifølge de kinesiske avisene Cailian og Global Times dreie seg om det kinesiske eiendomsselskapet Hopson, som vil kjøpe 51 prosent av Evergrandes driftsselskap Property Services Group for en prising som tilsvarer over 5 milliarder dollar.

Hopson-obligasjonene stupte i kjølvannet av meldingen om oppkjøpet.

– Driftsselskapet ser ut til å være det letteste å kvitte seg med, og indikerer at selskapet prøver å generere raske kontanter. Jeg er ikke sikker på om at dette nødvendigvis betyr at selskapet har gitt opp å overleve, særlig ettersom det å selge et aktivum betyr at selskapet fortsatt prøver å hente inn kontanter for å betale sine regninger, sier OCBC-analytiker Ezien Hoo til Reuters.

Evergrande står overfor det som kan bli en av Kinas største restruktureringer noensinne, og sliter med å refinansiere gjelden på over 300 milliarder dollar.

Nytt forfall mandag

Mandag forfaller en obligasjon på 260 millioner dollar, som ifølge Mizuho Bank er utstedt av Jumbo Fortune Enterprises, men garantert av Evergrande.

«Obligasjonen har en «rentefri periode» på bare fem dager, og hvis ingen betaling finner sted vil den negative støyen rundt selskapet og Kinas eiendomsmarked øke igjen. Den kinesiske regjeringen gir oss fortsatt lite visibilitet rundt Evergrandes skjebne, selv om en stødig og sakte oppløsning av selskapet ser ut til å være foretrukket akkurat nå. Markedene i Fastlands-Kina har ferie frem til fredag, noe som er uheldig timing, spesielt hvis Evergrande feiler med dagens betaling», skriver senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda i mandagens oppdatering.

Senioranalytiker i Swissquote, Ipek Ozkardeskaya, påpeker at Kina de siste fem dagene har spyttet inn et beløp tilsvarende 70 milliarder dollar for å unngå «en bredere finansiell risiko».

«Selv om Evergrande-krisen ikke er over i Kina, ser globale investorer ikke lenger for seg at Evergrande-bølgen treffer de internasjonale markedene», skriver hun i en oppdatering mandag.