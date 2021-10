Dette er Oslo Børs' mest shortede aksjer

Øverst på listen over Oslo Børs' mest shortede aksjer troner fortsatt Nel, PGS og Subsea 7.

Så langt i år har over 50 prosent av markedsverdien til Nel blitt barbert bort på børs. Nel ser ut til å tape markedsandeler og den siste tiden har aksjekuren vært tynget av massivt innsidesalg. Til tross for at Nel-direktøren har meldt om at selskapet ser en vegg av innkommende prosjekter, har andelen shortere strømmet til Nel og økt med nesten et halvt prosentpoeng den siste måneden.

Lite tiltro har også shorterne til Subsea 7, PGS og Frontline som også har fått en økt shortandel på nær et halvt prosentpoeng hver den siste måneden.

Gjenåpning av samfunnet fikk småaksjonærene til å kjøpe både flybilletter og flyaksjer, og Flyr og Norwegian Air Shuttle var blant småsparerenes favoritt-aksjer i september. Kjendisinvestor Øystein Stray Spetalen var også med på en kort reise som aksjonær i Flyr.

Shorterne derimot har den siste tiden veddet mot både Norwegian Air Shuttle og Flyr, som er nykommer på listen over shortede aksjer på Oslo Børs.

En annen børstaper så langt i år er Atlantic Sapphire som satser på landbasert oppdrett. Markedsverdien har så langt tapt seg med over 60 prosent, og aksjen raste på børs etter at det brøt ut brann i deres danske anlegg i midten av september. Siden starten av september har shortandelen økt med 0,7 prosentpoeng, men flere innsidere økt sin posisjon i selskapet.