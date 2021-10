Teknologi-comeback på Nasdaq

Nasdaq er i skrivende stund opp 1,70 prosent og drar med seg resten av New York-børsen i pluss. Teknologi-børsen falt mandag over 2,0 prosent med god drahjelp fra teknologi-giganten Facebook som utgjør rundt 5,5 prosent av indeksen.

Et ønske om mindre eksponering mot indeksen fra investorer, som følge av økt inflasjonsfrykt, var også en av de avgjørende momentene som sendte flere tek-giganter i rødt, ifølge CNN. Microsoft og Apple var også blant tek-selskapene som avsluttet mandagens handel i minus, med en reduksjon på henholdsvis 2,0 og 2,5 prosent i markedsverdi.

Trøbbel hos Facebook

Facebook-aksjen falt rundt 5,0 prosent etter deres sosiale medier ble rammet av enorme server-problemer, hvorav Instagram, Facebook, Messenger og WhatsApp var nede i hele seks timer. To timer etter New York-børsen stengte var problemene løst. Facebook åpnet dermed opp over 1,0 prosent ved handelsstart tirsdag, og er i skrivende stund opp 2,36 prosent.

Ryktene og konspirasjonen rundt hvorvidt det var et IT-angrep som vippet Facebook av stolen ble raskt avkreftet, etterfulgt av en pressemelding hvor Santosh Janardhan, visepresident for infrastruktur i Facebook, beklaget på det sterkeste.

– Til alle mennesker og foretak rundt om i verden som avhenger av oss, så beklager vi sterkt for ulempene dagens problemer medførte. Nettverksbruddet, som hindret brukere i å sende meldinger og oppdatere sine profiler, kom som følge av endringer i konfigurasjonen på ruterne, skrev Janardhan mandag kveld.

BEKLAGER: Facebook-topp Mark Zuckerberg beklagde på det sterkeste etter server-brudd. Foto: Dreamstime

Da de sosiale mediene var tilbake ved midnatt, norsk tid, fulgte Mark Zuckerberg, CEO i Facebook, opp med nok et beklagende innlegg på sin egen Facebook-side.

– Facebook, Instagram, WhatsApp og Messenger er tilbake på nett nå. Vi beklager igjen for dagens brudd. Vi vet hvor mye dere avhenger av våre tjenester for å holde kontakt med deres nærmeste, skrev Zuckerberg.